Черноземье получит 3,2 млрд рублей на строительство дорог

Белгородская, Курская, Орловская и Тамбовская области получат в ближайшие два года почти 3,2 млрд руб. на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Средства выделяются из федерального бюджета, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Белгородская область получит 1 млрд руб., Курская область — 449 млн руб., Орловская — 836 млн руб., Тамбовская — 531 млн руб.

Кроме того, по государственной программе «Развитие транспортной системы» Белгородская область должна получить выделят 30 млн руб., Орловщина — 150 млн руб., Тамбовщина — 93,5 млн руб. Воронежская и Липецкая области в опубликованный правительством перечень не вошли.

Какие сложности возникают с контрактами на содержание дорог в Черноземье

Сергей Калашников