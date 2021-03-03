В Ярославской области перед паводком на 33 постах следят за уровнем воды в реках

В Ярославской области за гидрологической обстановкой организовано наблюдение на 33 постах, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Наблюдение ведется на 31 основном гидропосте Ярославского центра гидрометеослужбы и на двух дополнительных - на Волге в поселке Красный Профинтерн и на реке Устье в поселке Борисоглебском.

В департаменте отметили, что на данный момент ситуация в регионе стабильная. Гидрологических явлений, превышающих критические значения и способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, не зафиксировано.

По данным пресс-службы, на гидропостах в период подготовки к паводку измеряют уровни воды, толщину льда и высоту снега на льду. На 10 гидрологических постах ведутся метеонаблюдения за осадками и атмосферными явлениями.

«Полученная информация позволяет специалистам оперативно анализировать складывающуюся гидрологическую обстановку на реках и совместно с МЧС и профильными федеральными службами принимать решения для предотвращения подтоплений территорий»,— уточнили в департаменте.

По информации департамента, на данный момент уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,56 м по Балтийской системе, в районе Ярославля – 83,84 м. Это ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления.

Дарья Сабаева