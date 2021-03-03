Полиция не подтвердила взлом почты Белгородской облдумы после заявки на митинг от лица вице-спикера

Управление МВД по Белгородской области в ходе проверки не подтвердило взлом почты Белгородской областной Думы, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. Она проводилось по заявлению парламента после поступления в мэрию Белгорода заявки на проведение митинга в поддержку политических заключенных 31 января от лица вице-спикера парламента Наталии Полуяновой.

В облдуме подтвердили “Ъ-Черноземье”, что незаконного входа в почту не было, она была полностью защищена. Как оказалось, заявка поступила в мэрию не от парламента. Его контакты были указаны «в теле» обращения.

В конце января госпожа Полуянова на своей странице в Instagram опровергла подачу заявки на митинг, дата и время которого совпадали с датой и временем акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Электронное письмо якобы от ее лица было направлено в приемную главы администрации Белгорода Юрия Галдуна. В нем уведомлялось о проведении 31 января на Соборной площади у здания облправительства митинга с требованием освободить политических заключенных и расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. В документе также говорилось, что предположительно в мероприятии примут участие 2 тыс. человек и будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, плакаты, флаги и иные средства агитации. Автор документа гарантировал мэру обеспечение общественного правопорядка на время проведения митинга с 12 до 16 часов.

Как ранее сообщали в МВД, 31 января на территории городов Белгород и Старый Оскол состоялись несанкционированные акции, в которых приняли участие всего 45 человек, за нарушение порядка полицейские задержали 35 активистов.

Сергей Толмачев