Аттракцион не видит щедрости

Красноярский торгово-развлекательный центр «ПокровSky» и один из крупнейших в РФ крытых парков аттракционов Magic Land выставлены на продажу в рамках дела о банкротстве собственника — компании «Сибирский инвестор». Суд установил начальные цены двух лотов в сумме около 903 млн руб., что выше оценки одного из залоговых кредиторов — банка ВТБ. Эксперты рынка недвижимости сомневаются, что ТРЦ удастся продать без существенного дисконта: спрос на покупку торговых помещений в регионе снизился за год на 42%.

Имущество банкротящейся красноярской компании ООО «Сибирский инвестор» выставлено на торги. Самый большой лот с начальной ценой 799,97 млн руб.— площади торгово-развлекательного центра «ПокровSky», находящиеся в залоге банка ВТБ. За детский парк аттракционов Magic Land, который, по заявлению компании, является вторым по величине крытым центром развлечений в России, управляющий просит 103 млн руб. Заявки для участия в открытых аукционах принимаются до 5 апреля, сами торги назначены на 7 апреля.

Трехэтажный «ПокровSky» общей площадью 40 тыс. кв. м, из которых пригодны для аренды 23,7 тыс. кв. м, введен в эксплуатацию в конце 2016 года и расположен в Центральном районе Красноярска. Его якорные резиденты, по данным сайта ТРЦ, — гипермаркет «Лента», сеть DNS, фитнес-клуб NRGym, парк развлечений Magic Land. Банк ВТБ в 2017 году профинансировал основного собственника ТРЦ — ООО «Сибирский инвестор», выдав компании на развитие центра семилетний кредит на 770 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сибирский инвестор» принадлежит Игорю Болтрикову (99,26%) и Сергею Степаненко (0,74%). Конкурсное производство в компании было введено в феврале 2019 года. По данным суда, активы должника на тот момент составляли 1,1 млрд руб., обязательства превышали 1,3 млрд руб.

Как сообщали „Ъ-Сибирь“ участники рынка, «Сибирскому инвестору» принадлежит не весь центр: около 8 тыс. кв. м площадей ТРЦ находятся в собственности компании «Лента», более чем 2,1 тыс. кв. м владеет фитнес-клуб NRGym. На торги, по данным Федресурса, выставлены 40 помещений торгового центра общей площадью 19,4 тыс. кв. м, а также доли в общей собственности на коммунальные сети и право аренды земельного участка под ТРЦ по договору, заключенному «Сибирским инвестором» с муниципалитетом до марта 2066 года.

По данным картотеки арбитражных дел, конкурсный управляющий и ВТБ ранее разошлись в оценке рыночной стоимости торгового центра. Банк предоставил оценку на 748,2 млн руб., назначенный судом эксперт — на 999,97 млн руб. В возражениях представитель ВТБ, в частности, указал, что при расчете валового дохода от аренды помещений ТРЦ независимый оценщик необос­нованно использовал площадь всех помещений, «в то время как арендопригодная из них составляет только 66% от общей площади», говорится в материалах. Суд решил, что возражения конкурсного кредитора являются не­обоснованными и установил начальную цену торгов в размере 80% от данной независимым экспертом оценки рыночной стоимости, то есть 799,97 млн руб.

Конкурсный управляющий ООО «Сибирский инвестор» Алексей Дьячков уточнил „Ъ-Сибирь“, что ВТБ в итоге согласился с решением суда и судебный акт уже вступил в законную силу. Банк, по его словам, заинтересован в продаже актива, но торги, по мнению управляющего, могут затянуться. «Интересантов много, а покупателя, который реально хочет купить за такую сумму, нет. Может быть, интерес к ТРЦ как бизнесу ослаб в связи с пандемией»,— сказал он, выразив уверенность, что на первых торгах продать актив не удастся. Господин Дьячков предположил, что повторный аукцион с дисконтом 10% может привлечь больше покупателей, но не исключил, что дело дойдет до публичного предложения.

Как сообщалось, «Сибирский инвестор» еще до банк­ротства пытался продать часть площадей ТРЦ «ПокровSky» за 950 млн руб. Объявление было размещено на нескольких сайтах о продаже бизнеса, но покупателя найти не удалось.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Гранта-недвижимость» Ольга Савченко в беседе с „Ъ-Сибирь“ отметила, что цена около 41 тыс. руб. за 1 кв. м соответствует рынку, но считает, что, несмотря на это, быстро продать объект не получится из-за большого объема площадей. «Если бы этот лот можно было разделить на несколько, то реализовать его можно было бы в течение 24–36 месяцев»,— считает она. Госпожа Савченко предположила, что, скорее всего, покупателем будет инвестор из другого региона. «Даже если центр подешевеет в два раза, это все равно будет достаточно крупной сделкой для регионального рынка»,— сказала она.

Руководитель направления коммерческой недвижимости в «Авито недвижимость» Тимур Зайцев отмечает, что, несмотря на продолжительный локдаун в связи с пандемией, по итогам 2020 года спрос на покупку торговых площадей в Красноярске увеличился на 3%, в то время как число предложений по сравнению с 2019 годом сократилось на 8%. Уровень цен на торговые площади при этом снизился на 7%, и к концу 2020 года средняя стоимость таких объектов в Красноярске составила 46,3 тыс. руб. за 1 кв. м. По данным Тимура Зайцева, в начале 2021 года стоимость торговых помещений в Красноярске продолжила расти: к концу февраля средняя цена покупки превысила показатели того же периода прошлого года на 17% и составила 49,6 тыс. руб. за 1 кв. м, а аренда стала дороже на 2% — ее цена находилась на уровне 800 руб. за 1 кв. м. В то же время спрос в феврале 2021 года (к февралю 2020 года) заметно снизился — на 32% в сегменте аренды и на 42% на рынке купли-продажи. Аналогичная тенденция зафиксирована и для показателей предложения: в феврале количество объявлений о продаже уменьшилось на четверть, а о сдаче в аренду — на 15% в сравнении с прошлым годом.

Дарья Решетникова