В Ростовской области мужчина поджег себя в здании суда

В Волгодонском районном суде Ростовской области мужчина поджег себя во время оглашения ему приговора, сообщает пресс-служба суда. Как сказано в сообщении, мужчина является обвиняемым в похищении человека (п. «в», п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Во время того как судья зачитывал приговор, подсудимый поджег себя. Действия мужчины пресекли судебный пристав и конвойные. В суд приехали медики, которые оказали мужчине помощь. По факту происшествия проводится проверка. Как отмечает пресс-служба, никто из участников процесса и работников суда не пострадал. Однако, по данным Telegram-канала Don Mash, подсудимого доставили в реанимацию БСМП Волгодонска с сильными ожогами.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону