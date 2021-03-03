Суд в Воронеже впервые рассмотрит дело о высшем положении в преступной иерархии

В Воронежской области суд впервые рассмотрит уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), об этом сообщает DeFacto. Прокуратура региона предала уголовное дело в воронежский областной суд.

Фигурант дела — 24 летний неоднократно судимый житель Москвы. Сейчас он отбывает наказание в колонии №9 в Борисоглебске. Силовики заявляют, что с декабря 2018 года он «занимает высшее положение в преступной иерархии». «Обвиняемый наделен криминальным статусом так называемого "положенца", то есть лица, имеющего высший статус по отношению к другим лицам»,— пояснили в прокуратуре.

Молодого человека также обвиняют в трех эпизодах вымогательства. По версии следствия, «пользуясь своим авторитетом», он вымогал деньги у других заключенных за «криминальное покровительство».

Сергей Калашников