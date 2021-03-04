Новосибирская область лидирует по росту тарифов на вывоз мусора в РФ

Новосибирская область заняла первое место в России по росту тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, обращение с ТКО в регионе в январе 2021 года выросло на 39,2% к январю 2020 года (до 83,35 руб. с человека). Также в топ-10 регионов с наибольшим ростом тарифов вошли Омская область (+20,9%, до 90,47 руб.), Республика Алтай (+11,8%, до 113,05 руб.). В Иркутской области рост составил 3% (до 89,17 руб.). Не изменился тариф в Хакасии — он составляет 41,92 руб. с человека. В то же время отмечено снижение тарифов на вывоз ТКО в Красноярском крае (–5,2%, до 76,94 руб.) и в Туве (–1,1%, до 64,87 руб.). В среднем по России в январе этого года относительно января прошлого стоимость вывоза ТКО выросла на 4,05% (до 92,02 руб.). Этот рост превышает средний рост цен на услуги ЖКХ за 12 месяцев, который составил 3,35%, отмечают авторы исследования. «Нормативы накопления ТКО по-прежнему в разы отличаются от региона к региону, тарифы не всегда имеют под собой прозрачное экономическое обоснование. При этом на многих территориях ситуация с вывозом мусора не улучшилась, поэтому не удивительно, что значительная часть населения отказывается оплачивать новую статью в квитанции», — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Оксана Павлова