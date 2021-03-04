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Губернатор Забайкальского края не смог записаться на прививку от коронавируса

Коммерсантъ (Иркутск) от

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на заседании оперативного штаба по вакцинации от коронавируса позвонил на «горячую линию» регионального минздрава, чтобы записаться на прививку от ковида. Видео звонка было выложено в Сеть. Сначала господин Осипов выслушал автоматическое меню из семи пунктов и варианта для записи на вакцинацию в нем не услышал. «Ну уже понятно, что надо сделать, и что должно быть под цифрой один», — обратился он к чиновникам. Далее губернатора соединили с оператором, которая, судя по смеху в трубке, уже знала, кто позвонит на «горячую линию». Она предложила поставить главу региона в лист ожидания, спросила личные данные и пообещала, что из поликлиники ему позвонят и пригласят на вакцинацию. «А сколько времени ожидать звонка?» — поинтересовался господин Осипов. «Время ожидания пока не установлено. Как ваша очередь подойдет, вас пригласят», — пообещала оператор. «Мне около телефона сколько сидеть: день, неделю? Отходить-то от него хоть можно?» — продолжал спрашивать губернатор. На что оператор его заверила, что до него обязательно дозвонятся и рекомендовала не переживать.

По официальным данным на 28 февраля, в Забайкальском крае первую прививку от коронавируса получили более 42 тыс. человек. Из них более 22 тыс. человек прошли второй этап вакцинации. Как сообщает пресс-служба регправительства, вакцинация осуществляется в 52 прививочных пунктах, пять из которых передвижные.

Екатерина Еременко


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