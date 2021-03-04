По другую сторону решетки

Вчера в Иркутске был задержан начальник исправительной колонии №6 Алексей Агапов, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие ходатайствует о заключении господина Агапова под стражу. Уже арестованы два его подчиненных — заместитель начальника оперативного отдела и оперуполномоченный. Все проходят по делу об издевательствах над осужденным, который в результате пыток был госпитализирован. Также по делу об издевательствах над другим заключенным задержан начальник оперотдела СИЗО-1. Руководитель этого следственного изолятора Игорь Мокеев 17 февраля был уволен «по отрицательным мотивам». Напомним, с 18 января в связи с большим количествам жалоб о пытках и издевательствах в регионе работает комплексная комиссия ФСИН.

О задержании начальника исправительной колонии №6 (ИК-6) и руководителя оперативного отдела следственного изолятора №1 (СИЗО-1) вчера сообщила ФСИН России. Имен задержанных ведомство не назвало. „Ъ” удалось выяснить, что это, с высокой долей вероятности, Алексей Агапов и Максим Вольф. По сообщению ФСИН, первый проходит по делу о противоправных действиях со стороны заключенных в отношении осужденного Бакиева, второй — по делу об издевательствах над осужденным Ондаром. СУ СКР по Иркутской области сообщило, что начальнику ИК-6 предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). Он допрошен, вину не признал. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также региональное управление СКР сообщило, что к уголовной ответственности привлечены еще двое сотрудников ИК-6. Это заместитель начальника оперативного отдела и оперуполномоченный. По ходатайству следствия оба заключены под стражу.

Максиму Вольфу обвинение предъявлено по той же статье, что и Алексею Агапову. «По версии следствия, в декабре прошлого года начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области превысил свои должностные полномочия, что повлекло причинение 29-летнему осужденному, содержащемуся в СИЗО-1, тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении СУ СКР. Ранее к уголовной ответственности были привлечены еще два сотрудника СИЗО-1: старший уполномоченный оперотдела и младший инспектор дежурной службы. Оба арестованы.

Ранее в СМИ сообщалось, что одного из заключенных колонии №6 сотрудники исправительного учреждения связанным закидывали в камеру к другим осужденным, которые его избивали и подвергали сексуальному насилию, после чего прятали под кроватью. Схожий инцидент описывался по СИЗО-1. За помощью к правозащитникам обращалась сестра пострадавшего, сообщившая, что ее брат стал инвалидом в результате пыток.

Напомним, 18 января ФСИН объявила о проверке колоний Иркутской области на предмет соблюдения прав человека и направила в регион своих сотрудников. Это было сделано после жалоб, которые в большом количестве поступали на работу учреждений исполнения наказаний. Сразу по приезду комиссии на время проверки были отстранены от исполнения служебных обязанностей руководители СИЗО-1 и ИК-6. Позже стало известно об увольнении «по отрицательным мотивам» начальника СИЗО-1 Игоря Мокеева и возбуждении уголовного дела в отношении начальника ангарской колонии ИК-15 Андрея Верещака. Сам господин Верещак помещен под домашний арест, его обвиняют в превышении должностных полномочий. В апреле 2020 года в колонии при пожаре, возникшем после бунта осужденных, сильно выгорела промзона.

Проверка работы учреждений исполнения наказаний в Иркутской области продолжается. Руководитель ФСИН Александр Калашников, подводя ее промежуточные итоги на прошлой неделе, заявлял минимум о 75 пострадавших от пыток и издевательств в колониях и СИЗО региона и не менее 40 сотрудников и осужденных, причастных к насилию.

Екатерина Еременко