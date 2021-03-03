На Кубани пятилетняя девочка погибла при разгрузке машины с перегноем

В Динском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности пятилетней девочке (ч.1 ст.109 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону. Ребенок находился во дворе частного дома в момент, когда там разгружался автомобиль КАМАЗ с грузом перегноя.

По данным следствия, родители заметили пропажу ребенка и начали поиски, тело девочки без признаков жизни вскоре было обнаружено под завалом земляной смеси. По предположению следствия, ребенок попал под массив перегноя, который высыпался из кузова грузовика. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Анна Перова, Краснодар