Вдова Сергея Цапка не смогла включить свои требования в реестр кредиторов кущевского ИП

В ходе банкротства индивидуального предпринимателя Федора Стрельцова арбитражный суд Краснодарского края отказал Анжеле Марии Цапок во включении в реестр кредиторов ее требований к должнику на сумму 34 млн руб., решение подтверждено апелляционной инстанцией, сообщается в материалах суда. Суд решил, что представленных в процесс расписок господина Стрельцова недостаточного для оценки реальности долга.

Долговые расписки Федора Стрельцова были выданы Анжеле Марии Цапок в 2017 году, при этом представитель госпожи Цапок в суде не стал уточнять, на какие цели Федор Стрельцов занимал деньги у вдовы Сергея Цапка. По этой причине суд признал, что экономическая целесообразность займов, а значит, и достоверность задолженности, не доказаны. По одной из версий, высказанных участниками рынка на условиях анонимности, долговыми расписками господин Стрельцов подтвердил обязательства перед Анжелой Марией Цапок при продаже принадлежавшего ей предприятия «Юг агротехника». По другой версии, Федор Стральцов приобрел у вдовы Сергея Цапка право требования к одному из ее должников, при этом сделка по каким-то причинам была оформлена договором займа.

Анна Перова, Краснодар