В Сочи будут судить двоих организаторов подпольного казино из Северной Осетии

В Сочи направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Северной Осетии, организовавших в Хостинском районе города-курорта подпольное казино (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые решили организовать казино. Для проведения азартных игр они наняли оператора и оборудовали помещение. Клиенты делали ставки и играли в азартные игры на специально установленных компьютерах. Таким образом злоумышленники заработали более 7,5 млн руб.

Уголовное дело прокуратура направила для рассмотрения в Хостинский районный суд города Сочи. Один из предполагаемых участников преступления объявлен в розыск. Организаторам подпольного игорного клуба грозит до шести лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре было направлено в суд уголовное дело в отношении семи организаторов еще одного подпольного казино. Пятеро из них ранее работали в игорной зоне «Азов Сити».

Виктория Колганова