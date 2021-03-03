У нас все включилось

Ростуризм разработает единый стандарт работы по системе «все включено» для российских гостиниц. На курортах Краснодарского края подобные нормативы действуют с 2017 года, к настоящему моменту услуги по системе «все включено» предлагают гостям региона 76 отелей. Кубанские власти готовы поделиться своим опытом стандартизации услуги с федеральным центром и другими регионами, а эксперты в целом положительно оценивают инициативу правительства. Игроки рынка считают, что внедрение стандартов для all inclusive наведет порядок в гостиничной отрасли, сделает услугу более понятной российским туристам. При этом с точки зрения экономической эффективности ее введение имеет смысл только для крупных отелей, а тотальное внедрение all inclusive может вызвать рост цен на отдых.
Ростуризм получил от вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручение подготовить стандарты для работы гостиничной отрасли по системе «все включено» и до 5 марта внести предложения о целесообразности продвижения этой услуги в рамках нацпроекта по развитию туризма.
Краснодарский край разработал стандарт оказания услуг по системе «все включено» и «ультра все включено» еще в 2017 году. В результате за последние три года число отелей, работающих по этой системе, по данным минтуризма Краснодарского края, выросло в два раза. На старте запуска программы таких средств размещения в регионе было около 30, к 2020 году соответствующий набор услуг предлагали уже 76 отелей, расположенных на черноморском побережье: в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах.
«Появление федерального стандарта, безусловно, даст отелям дополнительный стимул для перехода на формат «все включено». Мы готовы поделиться с Ростуризмом нашими методическими наработками и опытом работы в этой сфере,» - сообщила “Ъ-Кубань” врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.
В муниципалитетах Краснодарского края от 10 до 20% средств размещения предлагают услуги all inclusive, количество таких средств размещения колеблется в зависимости от специфики отдыха.
«Например, для горнолыжных курортов Сочи формат «все включено» не интересен – гости в отеле только завтракают, и весь день находятся на склоне. А в Анапе доля гостиниц с услуги all inclusive достигает 40%, так как «все включено» интересно больше всего семьям с детьми», - уточняет гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Введение единого стандарта оказания услуги по системе «все включено», регламентирующих ее состав и качество, будет аналогично системе «звездной» сертификации гостиниц, прогнозируют эксперты. За основу также может быть взят зарубежный опыт, что призвано «подтянуть» отрасль к международным стандартам, и сделать услугу более понятной туристам. При этом, считает Сергей Ромашкин, необходимо сделать сертификацию более гибкой и многоуровневой, предоставив отелям самим выбирать, 10 бесплатных услуг включить в перечень бесплатных или 50, и получить соответствующую категорию.
CEO группы отелей «Русские сезоны» Владимир Масютин предполагает, что от введения единых стандартов выиграют, прежде всего, гости, местные производители продуктов и крупные отели. Для небольших гостиниц введение «все включено» не выгодно.
«В крупных отелях или на курортах вместимостью от 100-150 человек режим «все включено» помогает справиться с большими потоками гостей, сократив затраты на персонал. Если для системы a-la cart, скажем, на 500 человек нужно 40 официантов, то для шведского стола потребуется в разы меньше персонала с более низкой квалификацией для уборки столов. Для небольших гостиниц такая система не выгодна – выкладка на шведский стол не рентабельна при проходимости менее 50 человек».
По прогнозам экспертов, Ростуризму может потребоваться до полугода на разработку документа по сертификации, плюс какой-то переходный период, чтобы отели привели в соответствие свои услуги с новыми требованиями. На то, чтобы система заработала в отелях страны, может потребоваться от одного до двух лет.
«Любая стандартизация требует дополнительных ресурсов. И здесь могут быть определенные сложности с доставкой продуктов питания, соответствия требованиям стандартам производства и приготовления. Сложность в том, что это другие калькуляции, другие расчеты, другие затраты, и сегодня, когда оптимизация издержек является главной задачей отрасли, перевод в all inclusive возможен только при удорожании стоимости проживания», - считает вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Также эксперт видит сложность в позиционировании услуги на российском рынке.
«Russia-all-inclusive все время будет сравниваться с турецким, это будет болезненная история на первом этапе. И нам здесь нужно создавать какие-то свои, особые условия, может даже называть этот стандарт как-то по-другому, добавлять каких-то особенностей локальной кухни», – считает господин Волков.
По мнению Сергея Ромашкина, путевки в связи с переходом на систему «все включено» могут подорожать на 20-30% из-за увеличения затрат на организацию такого вида отдыха. Учитывая экономический кризис и падение доходов населения, в этом году отели не станут рисковать и массово внедрять новый стандарт, так как это негативно скажется на продажах. Поэтому ждать обновлений в отрасли стоит не раньше 2022-2023 года.