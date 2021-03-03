У нас все включилось Федеральный центр разрабатывает единые стандарты «все включено», хотя на Кубани они работают уже пять лет

Ростуризм разработает единый стандарт работы по системе «все включено» для российских гостиниц. На курортах Краснодарского края подобные нормативы действуют с 2017 года, к настоящему моменту услуги по системе «все включено» предлагают гостям региона 76 отелей. Кубанские власти готовы поделиться своим опытом стандартизации услуги с федеральным центром и другими регионами, а эксперты в целом положительно оценивают инициативу правительства. Игроки рынка считают, что внедрение стандартов для all inclusive наведет порядок в гостиничной отрасли, сделает услугу более понятной российским туристам. При этом с точки зрения экономической эффективности ее введение имеет смысл только для крупных отелей, а тотальное внедрение all inclusive может вызвать рост цен на отдых.



Ростуризм получил от вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручение подготовить стандарты для работы гостиничной отрасли по системе «все включено» и до 5 марта внести предложения о целесообразности продвижения этой услуги в рамках нацпроекта по развитию туризма.

Краснодарский край разработал стандарт оказания услуг по системе «все включено» и «ультра все включено» еще в 2017 году. В результате за последние три года число отелей, работающих по этой системе, по данным минтуризма Краснодарского края, выросло в два раза. На старте запуска программы таких средств размещения в регионе было около 30, к 2020 году соответствующий набор услуг предлагали уже 76 отелей, расположенных на черноморском побережье: в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах.

«Появление федерального стандарта, безусловно, даст отелям дополнительный стимул для перехода на формат «все включено». Мы готовы поделиться с Ростуризмом нашими методическими наработками и опытом работы в этой сфере,» - сообщила “Ъ-Кубань” врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

В муниципалитетах Краснодарского края от 10 до 20% средств размещения предлагают услуги all inclusive, количество таких средств размещения колеблется в зависимости от специфики отдыха.

«Например, для горнолыжных курортов Сочи формат «все включено» не интересен – гости в отеле только завтракают, и весь день находятся на склоне. А в Анапе доля гостиниц с услуги all inclusive достигает 40%, так как «все включено» интересно больше всего семьям с детьми», - уточняет гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Введение единого стандарта оказания услуги по системе «все включено», регламентирующих ее состав и качество, будет аналогично системе «звездной» сертификации гостиниц, прогнозируют эксперты. За основу также может быть взят зарубежный опыт, что призвано «подтянуть» отрасль к международным стандартам, и сделать услугу более понятной туристам. При этом, считает Сергей Ромашкин, необходимо сделать сертификацию более гибкой и многоуровневой, предоставив отелям самим выбирать, 10 бесплатных услуг включить в перечень бесплатных или 50, и получить соответствующую категорию.

CEO группы отелей «Русские сезоны» Владимир Масютин предполагает, что от введения единых стандартов выиграют, прежде всего, гости, местные производители продуктов и крупные отели. Для небольших гостиниц введение «все включено» не выгодно.

«В крупных отелях или на курортах вместимостью от 100-150 человек режим «все включено» помогает справиться с большими потоками гостей, сократив затраты на персонал. Если для системы a-la cart, скажем, на 500 человек нужно 40 официантов, то для шведского стола потребуется в разы меньше персонала с более низкой квалификацией для уборки столов. Для небольших гостиниц такая система не выгодна – выкладка на шведский стол не рентабельна при проходимости менее 50 человек».

По прогнозам экспертов, Ростуризму может потребоваться до полугода на разработку документа по сертификации, плюс какой-то переходный период, чтобы отели привели в соответствие свои услуги с новыми требованиями. На то, чтобы система заработала в отелях страны, может потребоваться от одного до двух лет.

«Любая стандартизация требует дополнительных ресурсов. И здесь могут быть определенные сложности с доставкой продуктов питания, соответствия требованиям стандартам производства и приготовления. Сложность в том, что это другие калькуляции, другие расчеты, другие затраты, и сегодня, когда оптимизация издержек является главной задачей отрасли, перевод в all inclusive возможен только при удорожании стоимости проживания», - считает вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Также эксперт видит сложность в позиционировании услуги на российском рынке.

«Russia-all-inclusive все время будет сравниваться с турецким, это будет болезненная история на первом этапе. И нам здесь нужно создавать какие-то свои, особые условия, может даже называть этот стандарт как-то по-другому, добавлять каких-то особенностей локальной кухни», – считает господин Волков.

По мнению Сергея Ромашкина, путевки в связи с переходом на систему «все включено» могут подорожать на 20-30% из-за увеличения затрат на организацию такого вида отдыха. Учитывая экономический кризис и падение доходов населения, в этом году отели не станут рисковать и массово внедрять новый стандарт, так как это негативно скажется на продажах. Поэтому ждать обновлений в отрасли стоит не раньше 2022-2023 года.

Ольга Логинова