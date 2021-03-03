В Краснодаре футбольный тренер осужден за обман учеников

Прикубанский суд Краснодара признал Марата Аджаматова, тренера по футболу, виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч.2 ст. 159 УК РФ) и приговорил подсудимого к лишению свободы на срок один год с отбыванием в колонии-поселении, приговор опубликован на сайте суда.

Как следует из судебного акта, Марат Аджаматов, знакомясь с родителями юных футболистов, предлагал им дополнительные занятия и различные интересные проекты. В частности, матери одного из учеников он предложил отправить ее сына в футбольный лагерь Juventus camp Russia в Сочи на время летних каникул по льготной цене, за что женщина заплатила ему 162 тыс. руб. Другой маме юного футболиста тренер пообещал устроить парня в футбольную академию ФК «Краснодар», но при этом попросил передать ему деньги на спортивную форму и на другие нужды, всего 215 тыс. руб. В обоих случаях Марат Аджаматов не выполнил свои обещания, и родители учеников обратились в правоохранительные органы. В ходе следствия и суда тренер признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Анна Перова, Краснодар