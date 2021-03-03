В Косулино построят новый корпус для единственной школы

В селе Косулино (Белоярский район, 25 км от Екатеринбурга) в этом году начнется строительство нового корпуса единственной действующей школы, заявил по итогам поездки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, сейчас школа рассчитана на 584 места и она перегружена, хотя дети учатся в две смены. Новый корпус будет рассчитан на еще порядка 500 мест, уточнили в департаменте информполитики региона.

«Его проект готов, нужна корректировка и проведение госэкспертизы. Дал сегодня поручения: проектом займется управление капитального строительства региона. Выделим в этом году 150 млн руб. из резервного фонда на начало работ, в следующем году предусмотрим остальные средства в областном бюджете»,— написал губернатор в Instagram. Он также поручил проработать вопрос со строительством в селе детского сада на 270 мест.

Кроме того, по итогам визита будет создана межведомственная группа, которая займется вопросами жителей села (население составляет 2-2,5 тыс. человек). Среди проблем села местные жители отметили: необходимость ремонта дорог, здания ФАПа, почтового отделения, газификацию и другие. «Здесь нужно четко расставить приоритеты: что можно сделать в первую очередь, а что во вторую, исходя из реальных финансовых возможностей. В апреле местные жители проведут сельский сход, на который приедет мой представитель, а, может быть, и я сам. Сверим часы, будем работать»,— заключил глава региона.