МЧС в Ярославле экстренно предупредило о мокром снеге и сильном ветре

Главное управление МЧС по Ярославской области 3 марта опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В ведомстве сообщают, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 3 марта до 18 часов 4 марта в Ярославской области ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Кроме того, ожидается, что в области произойдет усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-17 м/с. На дорогах прогнозируется возникновение гололедицы. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за сильного снега и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ. Прогнозируется увеличение случаев травматизма среди населения.

Антон Антонов