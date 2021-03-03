Зерновой терминал «КСК» заплатит компенсацию за загрязнение акватории порта Новороссийск

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС) подтвердил законность решения о взыскании с АО «Зерновой терминал "КСК"» компенсации вреда окружающей среде в сумме 856 тыс. руб., сообщает сайт 15-го ААС. В суд обратилось Черноморо-Азовское морское управление Росприродназдора, которое выявило загрязнение воды в порту Новороссийск.

При обследовании акватории порта специалистами Росприроднадзора было установлено, что возле причала зернового терминала «КСК» наблюдается скопление плавающего мусора (доски, ветки, стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты), кроме того, вокруг судна, стоявшего под погрузкой, на поверхности воды было много зерновой пыли и шелухи. Надзорное ведомство инициировало привлечение АО «Зерновой терминал "КСК"» к административной ответственности за нарушение правил водопользования (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ) и потребовало возместить вред, нанесенный экосистеме Цемесской бухты.

Анна Перова, Краснодар