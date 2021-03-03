ПАО «ММК» в числе лидеров по эффективности корпоративного участия в территориальном развитии. Стратегия ММК в сфере территориального развития признана одной из самых эффективных в стране

Сегодня в Москве в ходе научно-практической конференции «Бизнес и территории» было представлено совместное исследование Центра стратегических разработок и Центра социальных проектов «Платформа», под общим названием «Бизнес и территории: новый этап отношений».



На примере ведущих компаний страны и территорий их присутствия эксперты проанализировали наиболее эффективные стратегии управления корпоративными инвестициями в территориальное развитие. По мнению исследователей, на сегодняшний день в России среди крупных промышленных групп выделился пул лидеров, в частности, металлургических компаний, создавших на своих территориях наиболее эффективные практики взаимодействия бизнеса с муниципальными образованиями. Одним из признанных лидеров в этой сфере является Магнитогорский металлургический комбинат.

Основатель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов отметил: «ММК уделяет особое внимание развитию городской среды и росту качества жизни в Магнитогорске, для которого комбинат является градообразующим предприятием. Инвестиционная активность компании на территории присутствия является одним из ярких примеров ответственного отношения бизнеса к вопросам регионального социально-экономического развития. Соответствующее экспертное мнение о ММК подкрепляется многочисленными публикациями в СМИ и в популярных социальных сетях».

«Лидерские позиции ММК и его руководства дополнительно усилились, после того как в Магнитогорске по личной инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова стартовал по-настоящему прорывной и во многом уникальный для нашей страны проект по созданию новой территории развития, а именно многофункционального парка «Притяжение». Значимость проекта, претендующего на звание регионального бренда, подтверждается высокой степенью его поддержки на федеральном и областном уровне»,- подчеркнул Алексей Фирсов.

Напомним, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, в прошлом месяце побывавший в Магнитогорске с рабочим визитом, познакомился с ключевыми проектами Магнитки по развитию городской территории, и, прежде всего, с проектом создания уникального многофункционального парка. По итогам визита вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы строительства и развития инфраструктуры, поблагодарил Виктора Рашникова за реализованные и перспективные инициативы и особо отметил масштабы и общественную значимость проекта «Притяжение».