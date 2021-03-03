Тематический план цветного приложения «Экономика региона. Туризм»:

Формат – А4

Выход – 09.04

Объем от 32 полос

1. Лечебно-оздоровительный туризм. Как пандемия COVID-19 изменила российский рынок санаторно-курортных услуг;

2. Отпуск за рубежом. Обзор направлений летнего отдыха, доступных с вылетом из южнороссийских городов;

3. Внутренний туризм. Обзор курортов и круизных программ для отдыха в летнем сезоне;

4. «Круглый стол» южнороссийских бизнесменов, посвященный летнему отпуску;

5. Въездной туризм в Ростовской области. Интервью руководителя Агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяны Горяйновой;

6. Деловой туризм на Юге России. Анализ состояния и перспектив сегмента.

7. Какие меры господдержки доступны туркомпаниям сегодня. Аналитическая корреспонденция;

8. «Топ-5 мест для дайвинга и сноркелинга в 2021 году»;

9. Новости туризма

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