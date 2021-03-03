В Ижевск предлагают внести цвета

Центр территориального развития Удмуртии в рамках второго этапа внедрения дизайн-кода разработал проект, который регулирует требования к внешнему облику фасадов домов Ижевска. Сейчас он находится на рассмотрении в администрации города. Подготовленные решения будут вынесены на обсуждение общественности. Председатель гордумы Ижевска Фарид Губаев отмечает, что сегодня жители сами выбирают цветовые решения для своих домов. По его мнению, в результате микрорайоны старой застройки через несколько лет могут стать «хаотично разноцветными». Некоторые депутаты гордумы считают, что единый стиль для фасадов домов нужен в микрорайонах города, однако это не должно стать непосильной финансовой нагрузкой для желающих обновить вид своих домов.



Тему разработки единых дизайнерских решений для ремонта фасадов домов в микрорайонах Ижевска поднял председатель гордумы Фарид Губаев. Как он отметил на своей странице в Facebook, за последние годы в большинстве домов Ижевска отремонтированы инженерные коммуникации и кровля, жители все чаще направляют средства, собранные на счету дома, на ремонт и утепление фасадов. «При этом технологии, материалы, цветовые решения жители выбирают разные. Председателю совета одного дома нравится розовый и коричневый цвет, в соседнем доме решают сделать желтый фасад с зеленым цоколем и так далее. В результате микрорайоны старой застройки через несколько лет грозят стать хаотично разноцветными, как коробка с Лего. Добавит ли это привлекательности городской среде? Где разумная грань между волеизъявлением жителей домов и городским дизайн-кодом?»,— задался вопросом господин Губаев.

По его словам, Центр территориального развития Удмуртии сейчас ведет работу по подготовке второго этапа внедрения дизайн-кода Ижевска, который коснется и фасадных решений. Подготовленные решения будут вынесены на обсуждение общественности.

«Считаю, что дизайн-код для оформления фасадов нужен не только в центре Ижевска, но и в каждом микрорайоне. Пусть не жесткий, допускающий вариативность, но сохраняющий гармонию цветовых решений»,— говорит председатель гордумы Ижевска.





Советник главы Удмуртии, руководитель Центра территориального развития республики Вячеслав Правдзинский пояснил корреспонденту “Ъ-Удмуртия”, что проект дизайн-кода был разработан в 2015 году, порядок внедрения дизайн-кода был разбит на несколько этапов. Первый этап касался информационных конструкций, а второй регламентирует визуальный облик фасадов зданий.

В Центре территориального развития отметили, что по плану в 2020 году второй этап дизайн-кода должен был вступить в силу. Но в связи с тем, что эпидемия коронавируса сказалась на финансовом состоянии предпринимателей, было принято решение приостановить внедрение второго этапа.

«На данный момент Центром территориального развития разработан проект нормативного акта, который регулирует требования к внешнему облику фасадов. Сейчас он находится на рассмотрении у администрации города. И на данный момент пока не принято решение о том, когда необходимо внедрять второй этап дизайн-кода»,— отметили в центре.

Зампредседателя гордумы Ижевска, представитель фракции КПРФ Мария Бобылева согласна с тем, что архитектура города должна быть в едином стиле. Однако весь город или район города привести к какому-то единому архитектурному стилю сложно, потому что дома построены в разные годы, отмечает госпожа Бобылева. «Внутри микрорайонов, мне кажется, это смотрелось бы очень гармонично. Есть жители, которые на сегодняшний день готовы тратить свои средства. Но, если жителей собрали деньги только на то, чтобы поштукатурить и покрасить, а им скажут делать навесные фасады или еще придумают какую-то технологию, на которую у них просто возможностей финансовых не хватит, это другой вопрос. Если это не будет дополнительной нагрузкой на жителей, укажут, например, только цвет, тогда хорошо. Пока непонятен сам механизм, как это все будет внедряться, это надо обсуждать и согласовывать с жителями»,— говорит Мария Бобылева.

Депутат гордумы Ижевска Андрей Зюзин считает, что в дизайн-коде должен быть лишь один пункт — надлежащее состояние фасада. «На фасады домов в старой части города без слез не взглянуть, они осыпаются. Может быть, в первую очередь надо озаботиться тем, чтобы привести в надлежащее состояние фасады домов, а потом уже про цветовую гамму говорить? У нас разработан дизайн-код, везде висят вывески в соответствии с ним, а за этими вывесками блеклые фасады домов»,— подчеркивает господин Зюзин.

Председатель правления регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» Александр Зорин считает, что жители не должны заниматься самодеятельностью. «Можно, чтобы они, например, как раньше получали что-то типа паспортов на покраску фасада и т.д. Это решаемый вопрос. Надо внести какие-то единые законы, их надо принимать на уровне администрации города. Может, какие-то правила застройки будут. Если в старых домах качественно сделать фасады, в них люди поедут. Вкладывая в свое жилье, жители делают их инвестиционно привлекательными. Надо работать с несколькими домами, делать комплексное благоустройство»,— считает господин Зорин.

Оксана Мымрина