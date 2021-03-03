Капитан сборной России по баскетболу будет играть за «Нижний Новгород»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» (БК НН) подписал контракт с капитаном сборной России по баскетболу Андреем Воронцевичем. Тяжелый форфард будет играть в команде до конца сезона 2020/2021, сообщили в пресс-службе БК НН.

В нынешнем сезоне Андрей Воронцевич выступал только за сборную России. Прежде он с 2006 года играл в московском ЦСКА. За 14 лет в Евролиге игрок принял участие в 274 матчах.

Андрею Воронцевичу 33 года. В составе сборной России он выступал на Олимпиаде 2008 года. Является 13-кратным чемпионом России, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

Анастасия Еремина