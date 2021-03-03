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80 бизнес-наставников подготовили в Удмуртии

В Удмуртии завершилась программа по подготовке бизнес-наставников. В ней принимали участие 80 человек. Теперь они смогут выступать менторами для предпринимателей и помогать им в развитии и масштабировании бизнеса, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Обучение состояло из семи практических занятий. Известные федеральные спикеры познакомили участников с основными инструментам наставников, обучили их навыкам публичных выступлений и управления проектами, рассказали о профессиональных и личностных компетенциях ментора, эмоциональном интеллекте в работе, личном бренде и управленческом стиле.

По окончании обучения участники получил сертификат о прохождении программы. В перспективе каждый из них может стать трекером бизнес-акселератора, принять участие в программе «Наставничество для начинающих предпринимателей» и выступать в качестве ментора в других программах центра «Мой бизнес».

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