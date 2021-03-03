На Ямале директора строительной фирмы будут судить за сокрытие от налоговой 70 млн рублей

Следственный отдел Нового Уренгоя завершил расследование уголовного дела в отношении директора компании «Спецмонтажстрой», сообщила пресс-служба СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Он обвиняется в сокрытии 70 млн руб. от налоговой инспекции.

По версии следствия, директор «Спецстроймонтаж» с марта по декабрь 2018 года, зная о имеющейся у компании задолженности в размере более 115 млн руб., скрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Сумма сокрытых денежных средств составила более 70 млн руб.

Сейчас уголовное дело по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников