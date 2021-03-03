Аварийно-ямочный ремонт стартовал в Самаре

Службы благоустройства и подрядчики начали аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре. В ближайшее время будут восстановлены участки на ул. Белорусской, Революционной, Часовой, Черемшанской, Клинической и Пятигорской. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на начальника отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова.

«В основном акцент делаем на объекты, по которым были поставлены задачи главой Самары – это улицы Нагорная, Вольская, Тухачевского, также путепроводы по Ракитовскому шоссе и улице Физкультурной. В ночь выходим на дороги с серьезным трафиком, где проблематично работать днем. Сегодня в ночь работаем на путепроводах»,– цитируются в сообщении слова Кирилла Рябова.

Работы ведутся в две смены. Муниципальные контракты по ним были заключены со специализированными организациями в декабре минувшего года. После начала дорожно-строительного сезона будет проводиться ремонт малыми и большими «картами», комплексно, капитально, включая работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Георгий Портнов