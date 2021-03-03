Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие варианты квартир остаются самыми популярными у покупателей, с чем связано сокращение средневзвешенной площади квартиры и что стимулирует предложение небольших квартир.

Средняя площадь жилья в новых московских проектах за год потеряла 4 кв. м. Лоты становятся компактнее, а цены за квадрат — выше. Фактически предлагаемая столичными девелоперами средняя квартира уменьшилась на площадь небольшого санузла или кладовой, отмечают эксперты «Метриум». И тем не менее текущий показатель — самый низкий за последние несколько лет. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2017 году, когда средняя площадь нового лота в новостройке не превышала 56 м.

Вместе с тем в разрезе типов квартир площадь наиболее популярных вариантов жилья за год почти не изменилась. Студии стали чуть больше, на полметра, сказать просторнее в данном случае не получается. Минимальные потери у однокомнатных квартир. Их средневзвешенная площадь так и осталась около 26 «квадратов». Габариты двухкомнатных и трехкомнатных лотов почти не изменились. Зато существенно скорректировалась площадь многокомнатных квартир. Варианты с четырьмя и более комнатами стали компактнее, потеряв 3 м.

Брокеры отмечают, что сокращение средневзвешенной площади квартиры на рынке массовых новостроек города во многом связано со структурными изменениями экспозиции. За минувший год существенно выросла доля небольших лотов, в то время как количество просторных вариантов жилья уменьшилось.

Предложение небольших квартир отчасти стимулируется инвестиционным спросом, считают брокеры. Привлекательность недвижимости для вложений существенно выросла на фоне снижения ставок по депозитам и ипотеке. Инвесторы предпочитают покупать компактные объекты — их легче перепродать или сдать в аренду, чем более дорогие и просторные квартиры. Соответственно, этот тренд оказывает влияние на смещение предложения.