В деле о тройном убийстве появился несовершеннолетний подозреваемый

В рамках расследования уголовного дела об убийстве в Октябрьском районе в розыск объявлен 16-летний сын убитой женщины. Ориентировку на розыск подозреваемого опубликовал телеграм-канал Oper govorit. Из ее текста следует, что он выехал за пределы Пермского края на автомобиле Kia под управлением супруга убитой Алексея Торопова. Ранее лицо с аналогичными данными было объявлено в розыск в рамках расследования указанного дела. Напомним, 2 марта следственными органами СУ СКР было возбуждено уголовное дело об убийстве в Октябрьском женщины и двух ее несовершеннолетних детей.