С волгоградского предпринимателя взыскали 16,9 млн рублей за нанесение ущерба природе

Городищенский районный суд Волгоградской области обязал предпринимателя Феликса Юзбашяна возместить межрегиональному управлению Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям ущерб, причиненный объектам охраны окружающей среды, на сумму свыше 16,9 млн руб. О этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Судом установлено, что в 2018 году Феликс Юзбашян производил незаконную добычу песка из стихийного карьера в Дубовском районе области, снимая и перемещая плодородный слой почвы на землях, площадью более 14 тыс. кв. м. Таким образом, он якобы причинил ущерб на сумму свыше 16,9 млн руб. Представитель ответчика пояснила, что предприниматель провел рекультивационные работы нарушенных земель, и якобы, таким образом, он возместил ущерб.

Суд пришел к выводу о законности и обоснованности требований Росприроднадзора и взыскал с Феликса Юзбашяна ущерб, причиненный объектам охраны окружающей среды.

Мария Шахрай