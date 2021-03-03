Бизнес-омбудсменом Волгоградской области осталась Ольга Устинова

Волгоградская областная дума снова утвердила уполномоченным по правам предпринимателей в регионе Ольгу Устинову, которая занимает эту должность с 2016 года. Решение приняли депутаты Волгоградской областной думы.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, на заседании депутаты отметили, что за пять лет должность бизнес-омбудсмена «доказала свою эффективность в сфере защиты и отстаивания прав предпринимателей».

Продлить полномочия госпожи Устиновой еще на пять лет рекомендовали Волгоградская торгово-промышленная палата, региональные отделения организаций малого и среднего предпринимательства «Опора России» и «Деловая Россия».

В думе отметили, что кандидатура была согласована уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Ъ-Средняя Волга