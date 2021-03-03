В Ростовской области заблокировали 12 сайтов за незаконную торговлю лекарствами для лечения COVID-19

За неделю в Ростовской области были выявлены и заблокированы 12 сайтов, которые незаконно торговали лекарствами для лечения коронавируса и осложнений после него. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

В сообщении уточняется, что популярными на сайтах были дорогостоящие антикоагулянты. «В Российской Федерации разрешена дистанционная торговля лекарствами, которые отпускаются без рецепта, и при наличии у сайта-продавца разрешения на торговлю, выданного Росздравнадзором»,— сообщает пресс-служба.

Наталья Шинкарева