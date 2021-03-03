Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какими характеристиками обладает смартфон Sony.

Быть поклонником смартфонов Sony и любить их на расстоянии довольно просто. Но оставаться «сонибоем» за свои деньги с каждым разом становится все сложнее. Во время тестирования Xperia 5 Mark II я выяснял, с какими компромиссами приходится сталкиваться любителям японских аппаратов. Sony ценят за верность традициям в практическом понимании. Нам этот путь знаком под выражением «лучшее — враг хорошего».

При первом же тактильном контакте на правом боку Xperia 5 Mark II обнаруживаешь знакомый сенсор отпечатка пальца — лучшее место для расположения таких датчиков. Рядом кнопка быстрого запуска камеры, полюбившиеся ранее элементы, которые приятно снова найти. Но между этими кнопками разработчики установили еще одну — для быстрого вызова ассистента Google. Перенастроить или отключить ее нельзя. Отсюда вопрос: так ли часто приходится пользоваться этим помощником? К «бриллиантовым решениям» мобильного Sony смело можно отнести быстросъемный комбинированный слот либо для двух сим-карт, либо для одной в паре с чипом-памяти microSD — в Xperia 5 Mark II такой есть, как и пылевлагозащита.

Со всем этим, а также узнаваемым, лаконичным, строгим дизайном со слегка обтекаемыми формами и спокойным интерфейсом аппарат сфокусирован на мультимедийное потребление. Разработчики Xperia 5 Mark II вернули пользователям разъемом 3,5 мм под проводные наушники. Также есть и приятные по звучанию стереодинамики с фронтальной направленностью, OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и HDR-картинкой получил соотношение сторон 21:9, как экраны в кинотеатрах. Для просмотра фильмов здорово, для прочего визуального контента скорее нет.

Но на эргономике аппарата более узкий экран и, как следствие, сам корпус сказываются хорошо. Для геймеров предусмотрен игровой усилитель и добавлена возможность увеличивать частоту картинки до 120 Гц. А отклик на прикосновение можно повысить до 240 измерений в секунду. И это даже эксклюзивно предоставлялось для популярной Call of Duty: Mobile. Но работает функция не во всех режимах игры и с потерей разрешения картинки. Быстрой зарядки в комплекте нет. Беспроводное питание в Xperia 5 Mark II тоже не найти.

Зато большое внимание уделяется приложениям Photo Pro и Cinema Pro: в них ручной режим, сдобренный наработками камер Sony серии Alpha, дает возможность поиграться с настройками съемки. Но если режимы для искушенных по-настоящему интересуют, то, как мне кажется, из мира смартфонов ты довольно скоро естественным путем выныриваешь и погружаешься в пучину профессиональной техники.