«Роснефть» хочет увеличить перевалку через морской терминал в Туапсе до 20 млн тонн в год

«Роснефть» рассмотрит возможность увеличения перевалки нефтепродуктов через морской терминал в Туапсе до 20 млн тонн в год. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный инженер компании Сергей Литунов.

По его словам, за 2020 год всего было перевалено 16,2 млн тонн нефтепродуктов, в том числе по железной дороге приняли 6,5 млн тонн, с НПЗ – почти 10 млн тонн. В целом, по итогам 2020 года объем перевалки составил ООО «РН-Морской терминал Туапсе» составил около 17 млн тонн. Снижение показателя в 2020 году обусловлено проведением ремонтных работ.

«На текущий год стоит задача не снижать объемы. Кроме того, у нас стоит задача проработать вопрос об увеличении объемов перевалки до 20 млн тонн в год. Это пока перспективы, мы будем в этом году разрабатывать декларацию о намерениях. Год займет разработка, подробности проекта будут известны позднее»,- заявил он.

В годовом отчете «Роснефти» говорилось, что морской терминал в 2019 году обработал 15,2 млн тонн, обратило внимание издание «Финмаркет».

Морской терминал в Туапсе расположен в непосредственной близости от Туапсинского НПЗ. По данным компании, его мощность составляет 17 млн тонн в год. С 2013 года введен в эксплуатацию глубоководный причал производительностью до 7 млн тонн в год. Он способен принимать суда дедвейтом до 80 тыс. тонн.

В настоящее время морской терминал используется в основном для экспорта нефтепродуктов, производимых на Туапсинском, Ачинском и Самарских НПЗ «Роснефти», а также для перевалки ресурса третьих сторон. Кроме того, терминал эксплуатируют для перевалки нефтепродуктов на внутренний рынок и предоставления услуги по бункеровке судов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РН-Морской терминал Туапсе» зарегистрировано в Туапсе в 2005 году. Основной вид деятельности – хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. В 2019 году выручка предприятия составила 9 млрд руб., чистая прибыль – 4,07 млрд руб.

Алексей Белянин