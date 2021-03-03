Активы под управлением «Райффайзен Капитал» выросли на 37% в 2020 году

Общие активы под управлением УК «Райффайзен Капитал» в 2020 году выросли на 37% по сравнению с 2019 годом и составили более 129 млрд рублей. Рост обусловлен высоким интересом к линейке инвестиционных продуктов УК, которая была качественно дополнена новыми стратегиями ДУ, а также биржевыми фондами. Операционный доход компании вырос на 43% год к году.
«Мы сфокусированы на том, чтобы нашим клиентам был доступен самый широкий спектр инвестиционных инструментов. В 2021 году мы продолжим развивать максимально востребованные стратегии, основываясь на анализе рынка и клиентских предпочтений», — отметила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».
В 2020 году «Райффайзен Капитал» запустила несколько новых фондов, включая первый в России ПИФ, базирующийся на европейском ESG-подходе. Более подробная информация о фондах и инвестицицонных инструментах доступна на сайте УК «Райффайзен Капитал».
С условиями управления активами можно ознакомиться на сайте управляющей компании «Райффайзен-Капитал»
УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам первого квартала 2020 года, общий объем средств под управлением компании составил 93,4 млрд руб. «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.