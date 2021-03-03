В Ростове-на-Дону рынок бытовых услуг вырос на 5%

В январе 2021 года количество предприятий бытовых услуг в Ростове составило 4,5 тыс., что на 5% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В сфере бытовых услуг в городе заняты около 15 тыс. человек.

В сообщении отмечается, 57% общего объема рынка бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт машин, ремонт и пошив одежды и обуви, ремонт бытовых машин и оргтехники, парикмахерские и косметологические услуги, фотоуслуги. При этом за год в городе выросло количество пунктов ремонта и пошива обуви: с 272 до 381. Количество компаний, которые оказывают услуги фото- и кинолабораторий выросло со 133 до 168.

«Количество парикмахерских и салонов красоты в городе за год практически не изменилось — их более 610. Заметно уменьшилось — со 178 до 154 — число предприятий, оказывающих услуги бань и душевых»,— говорится в сообщении. Кроме того, сократилась численность предприятий, которые оказывают услуги по прокату (с 162 до 114). По данным пресс-службы, одним из перспективных сегментом является автосервис. Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей в городе оказывают 590 организаций.

Наталья Шинкарева