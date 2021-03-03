Ярославский депутат требует заблокировать соцсеть Tik Tok

В Ярославле депутат муниципалитета Марина Дьячевская потребовала заблокировать социальную сеть Tik Tok. С этим вопросом она 3 марта на заседании муниципалитета обратилась к заместителю начальника УМВД по Ярославской области Михаилу Бугрецову, который выступал на заседании с докладом.

«Скажите, у вас есть структуры, которые это контролируют? Почему Питер смог заблокировать Tik Tok, а Ярославль – нет? Детей призывают к суициду. Вот сегодня все педагоги контролируют родителей в присутствии детей в школе, и сегодня информация во всех группах проверяется. Почему в Ярославле не смогли заблокировать Тик-Ток?»,— спросила госпожа Дьячевская у представителя УМВД.

Михаил Бугрецов ответил депутату, что данный вопрос нужно адресовать Роскомнадзору, так как блокировка соцсетей на основании соответствующих решений входит в его компетенцию. Он также отметил, что по данным суточной сводки в городе не было подростковых суицидов.

Дарья Сабаева