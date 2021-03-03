Краевой суд признал законным лишение полномочий спикера гордумы Перми

Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Перми о законности лишения полномочий спикера гордумы Перми Юрия Уткина. Апелляционная жалоба экс-спикера оставлена без удовлетворения.

Напомним, на пленарном заседании Пермской думы 27 октября 2020 года депутаты заявили о недоверии Юрию Уткину и приняли решение о лишении его полномочий спикера. Эту инициативу поддержали 32 из 34 участвовавших в заседании думцев. Исполняющим обязанности спикера был назначен первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин.

Юрий Уткин посчитал, что решение было принято с нарушениями законодательства и регламента думы, и обратился в Ленинский суд Перми. Однако суд отказал бывшему председателю думы в удовлетворении требований. Тогда господин Уткин направил апелляцию в краевой суд.

Рассмотрение апелляции несколько раз откладывалось из-за болезни господина Уткина. В итоге краевой суд признал законным решение суда первой инстанции. Таким образом, решение Ленинского суда Перми вступило в законную силу.