В Краснодарском крае зарегистрировано 146 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболеваемости в Краснодарском крае составил 146 случаев, сообщает пресс-служба краевой администрации. За прошедшие сутки выздоровел 221 житель региона, умерли 15 пациентов. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 684,8. Общее количество инфицированных в регионе превысило 38,8 тыс. человек.

В Краснодаре было выявлено 42 случая заражения, в Динском районе — 15, семь — в Сочи. По три новых случая зафиксировано — в Горячем Ключе и Геленджике, Северском, Тбилисском и Гулькевичском районах. По два заболевших зарегистрированы в Анапе, Абинском, Темрюкском и Белоглинском. По одному — в Новороссийске, в Кореновском, Туапсинском, Брюховецком, Крыловском, Ленинградском, Новокубанском и Павловском районах.

За весь период пандемии в регионе вылечились более 33,6 человек. Скончались 1 973 пациента.

Наталья Шинкарева