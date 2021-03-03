В Новосибирске сын сотрудника НКВД заявил в полицию на родственника репрессированного

Житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в городское управление МВД из-за материалов о своем отце Алексее Митюшове, опубликованных на сайте «Расследования Карагодина». Сергей Митюшов утверждает, что размещенная информация содержит «недостоверные сведения в отношении его отца», работавшего в 1930-е годы в НКВД, а также «дискредитируют его имя».

Администратором указанного сайта является житель Томска Дениса Карагодин. Информация на портале посвящена его репрессированному прадеду Степану Карагодину и всем якобы причастным к его расстрелу в 1938 году. Со ссылкой на данные ФСБ сообщается, что отец жителя Новосибирска Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области “Ъ-Сибирь ” подтвердили, что в начале января этого года по данному факту поступало заявление мужчины в городской отдел полиции №5 «Дзержинский».

«Заявление приняли, материалы дела для разбирательства и принятия решения направили по территориальной подследственности в город Томск»,— уточнили в ведомстве.

В своих соцсетях Денис Карагодин сообщил, что «уже побывал в участке». В пресс-службе МВД по Томской области “Ъ-Сибирь ” не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Денис Карагодин один из первых жителей России, которому удалось получить акт о расстреле своего родственника. Уже на протяжении нескольких лет члены семьи Степана Карагодина проводят расследование с целью обнаружения места его захоронения, а также привлечения к ответственности виновных в убийстве прадеда.

Юлия Сасевич