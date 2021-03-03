Самозанятые петербуржцы стали чаще искать работу

Самозанятые петербуржцы с начала года опубликовали на 12% резюме больше, чем годом ранее. Большинство из соискателей готовы работать полный рабочий день. Об этом говорится в исследовании компании hh.ru.

Работодатели, в свою очередь, в январе – феврале опубликовали в 16 раз больше вакансий для самозанятых жителей города, по сравнению с началом 2020 года.

Чаще всего такие работники нужны в сферах продаж, транспорта, строительства, IT, маркетинга и масс-медиа.

Средний доход для самозанятых в Петербурге находится на уровне 50 тыс. рублей, но есть вакансии и с более высоким размером оплаты за выполненную работу.