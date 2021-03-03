Депутат горсовета Уфы назвал подарком отказ от исковых требований к активисткам

Депутат горсовета Уфы, владелец строительной группы ПСК-6 Андрей Носков отказался от иска о защите деловой репутации к региональному координатору штаба Навального Лилии Чанышевой и активистке Алле Яковлевой. Вчера в Верховном суде Башкирии должно было состояться рассмотрение апелляционных жалоб ответчиков на решение Орджоникдзевского районного суда Уфы, но юристы господина Носкова сообщили, что предприниматель отзывает свой иск. Таким образом, решение суда первой инстанции, по которому активистки должны были выплатить господину Носкову по 6 тыс. руб., отменяется.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", в сентябре прошлого года Андрей Носков выиграл иск о защите репутации к госпоже Чанышевой и госпоже Яковлевой. Суд признал недостоверными семь фраз, сказанные активистками в видеоролике под названием «Депутат Носков: рушу, что хочу», снятом региональным штабом Навального. Ролик был посвящен застройке ПСК-6 квартала в районе проспекта Октября и улицы Руставели. Жители дома №5 высказывали возмущение тем, что ПСК-6 строит 35-этажный дом в 10 метрах от их дома.

«Был суд первой инстанции, который подтвердил, что эти господа неправы. Но скоро праздник 8 марта. Я решил сделать им подарок и отказаться от исковых требований», — прокомментировал предприниматель "Ъ-Уфа" отказ от иска.

Лилия Чанышева заявила "Ъ-Уфа", что ответчики «вынудили Носкова понять, что если он от иска не откажется, то проиграет суд». В апелляционной жалобе, как отметила госпожа Чанышева, активистки указали на то, что истец использует недопустимые доказательства. «Он (Андрей Носков. — Ъ) не смог предоставить доверенность на юриста, который производил у нотариуса осмотр сайта с выложенным роликом. То есть нотариус произвел обеспечение доказательства по заявлению лица, у которого отсутствовали полномочия на подачу соответствующего заявления», — сказала она.

Дарья Кучеренко