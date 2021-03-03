СО РАН вместе с вузами Красноярского края планирует изучать арктические месторождения

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) готово взаимодействовать с Красноярским краем в рамках освоения арктических месторождений, сообщил журналистам председатель СО РАН Валентин Пармон во время пресс-конференции, рассказывая о совместных проектах с вузами.

«Основной задачей нашей поездки из Новосибирска в Красноярск будет обсуждение взаимодействия СО РАН и Красноярского края по освоению арктических месторождений и прежде всего Попигайского месторождения. Это очень крупная задача и она обязательно будет решаться с точки зрения геологии, материаловедения, экологических проблем»,— сказал господин Пармон.

В начале февраля СО РАН подписало соглашение о сотрудничестве с Сибирским федеральным университетом и Сибирским государственным университетом наук и технологий имени М.Ф. Решетнева, сообщается на сайте отделения РАН.

Попигайское месторождение алмазов располагается на севере Красноярского края. Оно образовалось в результате столкновения астероида с Землей и было открыто в 1970-х годах.

Даниил Тарабукин