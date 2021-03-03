Новосибирская область стала лидером в РФ по росту тарифов на вывоз мусора

Новосибирская область заняла первое место в России по росту тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, обращение с ТКО в регионе в январе 2021 года выросло на 39,2% к январю 2020 года (до 83,35 руб. с человека). Также в топ-10 регионов с наибольшим ростом тарифов вошли Омская область (+20,9%, до 90,47 руб.), Республика Алтай (+11,8%, до 113,05 руб.).

В Кузбассе рост составил 6% (до 77,32 руб.), в Иркутской области — 3% (до 89,17 руб.), Томской области — 2,4% (до 68,12 руб.).

Также на 2,4% выросли тарифы в Алтайском крае — до 56,87 руб. Не изменился тариф в Хакасии — он составляет 41,92 руб. с человека.

В то же время отмечено снижение тарифов на вывоз ТКО в Красноярском крае (-5,2%, до 76,94 руб.) и в Туве (-1,1%, до 64,87 руб.).

В России в январе этого года относительно января прошлого стоимость вывоза

бытового мусора в среднем выросла на 4,05% (до 92,02 руб.). Этот рост превышает средний рост цен на услуги ЖКХ за 12 месяцев, который составил 3,35%, отмечают авторы исследования.

В числе регионов в самыми высокими ценами на вывоз ТКО в России — Московская область (265,75 руб. с человека). На втором месте — Ленинградская область (160,1 руб.).

«Нормативы накопления ТКО по-прежнему в разы отличаются от региона к региону, тарифы не всегда имеют под собой прозрачное экономическое обоснование. При этом на многих территориях ситуация с вывозом мусора не улучшилась, а где-то даже существенно ухудшилась. Поэтому неудивительно, что значительная часть населения отказывается оплачивать новую статью в квитанции»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Оксана Павлова