Intel оштрафован на $2,18 млрд по патентному спору в США

Окружной суд Техаса обязал корпорацию Intel выплатить $2,18 млрд за нарушение двух патентов, связанных с производством микрочипов, сообщает Bloomberg.

Суд постановил, что Intel непреднамеренно нарушил два патента, принадлежащих компании VLSI Technology. За нарушение первого патента Intel должен выплатить $1,5 млрд, а второго — $675 млн. Оба патента касаются технологий, которые позволяли повысить мощность микрочипов. Представители Intel уже заявили, что считают решение суда несправедливым, и намерены опротестовать его.

По мнению Intel, компания-истец является своего рода патентным троллем. Оригинальная VLSI, говорят адвокаты ответчика, фактически прекратила свое существование еще 20 лет назад, а нынешний истец — компания-пустышка, у которой нет никакой деятельности, кроме как судебных исков по принадлежащим ей патентам. Она была создана фирмой Fortress Investment Group только в 2019 году и сразу же подала иск к Intel. Кроме того, сами патенты изначально выдавались не VLSI. Первоначально они были выданы Freescale Semiconductor и Sigmatel в 2009, 2010 и 2012 годах соответственно, а заявление на один из них было подано еще в 2005 году. Адвокат Intel заявил в суде, что «новая» VLSI «взяла с полки два патента, которые не использовались в течение десяти лет, и сказала: "Мы хотели бы получить два миллиарда долларов!"».

Оригинальная компания VLSI перестала быть независимой компанией в 1999 году, когда была выкуплена Phillips за $1 млрд и стала подразделением последнего. Позднее ее активы перешли под управление дочерней компании Phillips NXP (часть суммы штрафа будет выплачена непосредственно ей). По данным Bloomberg, в 2019 году эти патенты выкупила вновь воссозданная VLSI — общество с ограниченной ответственностью, связанное с Fortress Investment Group. Обе компании добиваются выплат от Intel и по другим патентам.

Кирилл Сарханянц