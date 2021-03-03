ЗакСобрание Петербурга приняло во втором чтении законопроект, дополняющий «балконную амнистию»

Депутаты петербургского ЗакСобрания приняли во втором чтении изменения в закон «О благоустройстве в Санкт-Петербурге». В соответствии с ними управляющие компании не смогут требовать от горожан убирать дополнительное остекление балконов и лоджий, если оно было выполнено до 11 января 2020 года.

Об этом сообщается на сайте петербургского парламента. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «управляющие компании через суд заставляют петербуржцев демонтировать остекление лоджий и балконов, выполненное до 2020 года как не соответствующее требованиям правил благоустройства. При этом зачастую остекление лоджий или балконов выполнено задолго до вступления правил благоустройства в силу».

Напомним, закон о «балконной амнистии», согласно которому граждан нельзя штрафовать за выполненное до 11 января 2020 года самовольное остекление балконов и лоджий, был принят 19 февраля 2020 года.