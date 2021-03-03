Mercedes-AMG показал тизер флагманского GT 4-Door Coupe

Компания Mercedes-AMG показала тизер флагманского исполнения модели GT 4-Door Coupe.

Как ожидается, автомобиль получит обозначение Mercedes-AMG GT 73 EQ Power+ и, будучи оснащенным гибридной силовой установкой, станет самым мощным вариантом модели. На фотографии-тизере закамуфлированный Mercedes-AMG GT 73 EQ Power+ снят рядом с болидом Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance заводской команды Формулы-1 и предсерийным гиперкаром Mercedes-AMG One.

От уже представленного Mercedes-AMG GT 63 S новинка отличается особым аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками и шильдиками V8 Biturbo E Performance вместо V8 Biturbo 4Matic+. Ожидается, что новинка получит бензиновый 4-литровый турбомотор V8, электромотор и компактную батарею — суммарная отдача силовой установки должна составить около 800 л.с.

Премьера серийного Mercedes-AMG GT 73 EQ Power+ должна состояться в 2021 году. Напомним, дебют базового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe прошел в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.