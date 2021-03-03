Группу нижегородцев задержали по подозрению в мошенничестве под видом выдачи кредитов

Сотрудники полиции задержали 18 нижегородцев – руководителей и сотрудников двух колл-центров – по подозрению в совершении серии мошенничеств под предлогом оформления кредитов. Как сообщили в региональном управлении МВД, всего удалось установить причастность к преступлению более 20 человек.

Установлено, что злоумышленники создали несколько сайтов с предложением оказать помощь населению при оформлении кредитов. Посетителям сайта, которые оставляли свои контакты, перезванивали сотрудники колл-центра и убеждали их оформить несколько страховок. Для этого граждане должны были перечислить средства на указанный банковский счет. После зачисления средств мошенники прекращали общение с потерпевшими.

В колл-центрах прошли обыски, в ходе которых изъяли деньги, банковские карты, технику, средства связи, документы и другие вещи. Также были обнаружены инструкции для сотрудников центров с описанием методов воздействия на клиентов.

Уголовное дело расследуется по признакам ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «Оперативниками и следователями ведется работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анастасия Еремина