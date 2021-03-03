В Ярославле произошло 458 ДТП из-за плохого содержания дорог

С начала 2021 года в Ярославле зарегистрировано 458 ДТП, сопутствующим фактором которых стало неудовлетворительное содержание городских дорог, сообщил 3 марта на заседании муниципалитета заместитель начальника полиции УМВД по Ярославской области Михаил Бугрецов. По его словам, число таких аварий, по отношению к прошлому году, выросло в пять раз.

Представитель УМВД уточнил, что за весь 2020 год было зарегистрировано 287 ДТП, сопутствующим фактором которых было неудовлетворительное состояние дороги. Также он сообщил, что в этом году в целях устранения недостатков в зимнем содержании дорог департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля выдано в несколько раз больше предписаний, чем в прошлом году.

«По фактам выявленных нарушений в зимнем содержании улично-дорожной сети города Ярославля в текущем году в отношении департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, как юридического лица, вынесено в семь раз больше определений о возбуждении дел об административном правонарушении, по которым в настоящий момент составлено 74 административных протокола»,— отметил Михаил Бугрецов.

Дарья Сабаева