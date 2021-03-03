В Новосибирске Масленица пройдет без традиционных гуляний

Из-за ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19, действующих в регионе, на территории Новосибирска праздник пройдет без массовых гуляний.

«Массовые масленичные гуляния муниципальными учреждениями культуры города Новосибирска на уличных площадках не запланированы»,— уточнили “Ъ-Сибирь” в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии. В то же время, на 14 марта «Городская дирекция творческих программ» в рамках празднования Масленицы организует концерт ансамбля музыки в центре города.

Ранее власти Кузбасса отменили часть ограничительных мероприятий в период масленичной недели. В частности, с 12 по 14 марта в регионе разрешено проводить на улице культурные и развлекательные мероприятия, связанные с празднованием.

Масленица — праздник проводов зимы. В 2021 году масленичная неделю пройдет с 8 по 14 марта.

Артем Шпек