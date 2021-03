Определены финалисты конкурса World Car of the Year-2021

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали тройки финалистов, которые поборются за звание лучшего автомобиля в мире 2021 года в разных номинациях.

Жюри конкурса, в которое входят 93 журналистов из 23 стран мира, выбрали из 24 автомобилей участников шорт-листа из 10 моделей для финального голосования, итоги которого будут подведены в апреле 2020 года на автосалоне в Нью-Йорке. Перед этим в конце марта будут названы топ-3 участников конкурса.

Помимо «Автомобиля года» (World Car of the Year) жюри также выберет модели в номинациях «Городской автомобиль года» (World Urban Car), «Премиальный автомобиль года» (World Luxury Car), «Спорткар года» (World Performance Car) и «Автомобиль с лучшим дизайном года» (World Car Design of the Year).

World Car of the Year

Audi A3

BMW 2-Series Gran Coupe

BMW 4-Series

Honda-e

Kia K5/Optima

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

World Urban Car

Honda Jazz/Fit

Honda-e

Hyundai i10/Grand i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

World Luxury Car

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S-Class

Polestar 2

World Performance Car

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M/X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

World Car Design of the Year

Honda-e

Land Rover Defender

Mazda MX30

Polestar 2

Porsche 911 turbo

Примечательно, что с 2020 года номинация World Green Car of the Year («Экологический автомобиль года») больше не предусмотрена, поскольку у многих моделей появились гибридные или полностью электрические версии.