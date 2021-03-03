Губернатор заявил о «нисходящем тренде» заболеваемости в Воронежской области

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает уменьшаться. За последние сутки в области подтверждены 286 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 3 марта. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 68 737(всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

Губернатор Александр Гусев отметил, что в регионе «наблюдается нисходящий тренд заболеваемости, вместе с этим растет и число привитых.

Меньше 290 заболевших за сутки — такой показатель в регионе был более четырех месяцев назад. Ситуация постепенно улучшается: сегодня у нас 286 воронежцев, подхвативших коронавирус. Вакцинированы к утру 3 марта уже 93 710 человек. Уверен, именно вакцина, получившая высокие оценки авторитетных экспертов, позволит области как можно быстрее преодолеть пандемию»,— цитирует господина Гусева его пресс-служба

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зафиксированы 16 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом.

Вместе с этим 321 победивший болезнь пациентов выписан из больниц или снят с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 3 марта в Воронежской области всего 68 737 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 62 663 пациента выздоровели, 1 936 скончались. В России за последние сутки выявлено 10 535 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 278 750. Выздоровели и выписаны за сутки 15 694 человека (всего 3 853 734), скончались за сутки 452 пациента с коронавирусом (всего 87 348).

Сергей Калашников