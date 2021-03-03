Обновленный Mitsubishi Pajero Sport для России будет стоить от 2,8 млн рублей

Компания Mitsubishi назвала стоимость обновленного Pajero Sport, который выйдет на российский рынок в 2021 году.

Рестайлинговый внедорожник будет отличаться новой передней частью со светодиодными фарами, переработанной решеткой радиатора, а также измененными фонарями и колесными дисками нового дизайна.

В салоне появятся 8-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном. У внедорожника появятся мягкие подлокотники, USB-разъем для зарядки устройств, а также розетка на 220 В для пассажиров заднего ряда.

Оснащение модернизированного Pajero Sport будет включать в себя функцию бесконтактного открывания и закрывания багажника, возможность управления доступом в салон при помощи смартфона. В число оборудования войдут подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA), активная система освещения поворотов (ACL) и электронный стояночный тормоз (EPS) с функцией удержания при остановке (Autohold), система смягчения последствий лобового столкновения (FCM), индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах (BSW), система предотвращения столкновений при парковке (UMS), система помощи при спуске (HDC) и курсовая стабилизация прицепа (TSA).

В линейку моторов для Mitsubishi Pajero Sport войдут 181-сильный 2,4-литровый турбодизель и 209-сильный атмосферный бензиновый 3-литровый V6, которые сочетаются либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода Super-Select 4WD-II останется неизменной.

Выпуск обновленного внедорожника для российского рынка наладят на заводе Mitsubishi в Калуге, причем наряду с дизельными версиями будут собирать и бензиновые, которые ранее ввозили из Таиланда.

В продаже модернизированный Pajero Sport появится в мае 2021 года — автомобиль предложат в четырех комплектациях, стоимость которых назовут позже. Стоимость внедорожника в зависимости от двигателя и типа коробки передач, а также комплектации (Invite, Intense, Instyle и Ultimate) составит от 2,8 млн руб. до 3,3 млн руб.